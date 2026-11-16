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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Intel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Intel-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 19.759 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (59.66 USD), wäre die Investition nun 1’178.82 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17.88 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 316.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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