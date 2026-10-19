Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 263.992 Integra LifeSciences-Anteilen. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 16.10.2026 3’487.33 USD wert, da der Schlussstand 13.21 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 65.13 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Integra LifeSciences eine Börsenbewertung in Höhe von 1.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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