NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren bedeutet

Am 10.08.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 41.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23.838 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 411.20 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 07.08.2026 auf 17.25 USD belief. Damit wäre die Investition 58.88 Prozent weniger wert.

Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 1.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch