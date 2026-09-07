NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Integra LifeSciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Integra LifeSciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.47 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 230.070 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 16.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’846.77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61.53 Prozent verringert.

Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 1.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch