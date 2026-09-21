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Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082

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Frühes Investment 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Integra LifeSciences-Aktien gewesen.

Integra LifeSciences Holdings
12.28 CHF -0.69%
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Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug an diesem Tag 38.72 USD. Bei einem Integra LifeSciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.826 Integra LifeSciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 393.08 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Anteils am 18.09.2026 auf 15.22 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60.69 Prozent.

Insgesamt war Integra LifeSciences zuletzt 1.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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