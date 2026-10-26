NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70.13 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.426 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83.02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Integra LifeSciences eine Börsenbewertung in Höhe von 924.53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch