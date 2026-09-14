Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Innodata-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.09.2021 wurde die Innodata-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Innodata-Aktie an diesem Tag 7.53 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 13.280 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 53.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 706.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 606.64 Prozent gesteigert.
Alle Innodata-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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