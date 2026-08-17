Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Innodata gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.99 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’251.564 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 79’912.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 699.12 Prozent.
Insgesamt war Innodata zuletzt 2.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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