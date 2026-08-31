Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Innodata-Investment verdienen können.
Am 31.08.2025 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Innodata-Aktie letztlich bei 37.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26.330 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Innodata-Aktie auf 56.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’489.99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49.00 Prozent erhöht.
Innodata markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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