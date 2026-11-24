Heute vor 5 Jahren wurden Trades Infosys-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22.61 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 4.423 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 53.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46.48 Prozent eingebüsst.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch