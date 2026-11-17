Heute vor 3 Jahren wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 571.102 Infosys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’030.27 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 16.11.2026 auf 12.31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 29.70 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch