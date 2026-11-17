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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Infosys eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 571.102 Infosys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’030.27 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 16.11.2026 auf 12.31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 29.70 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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