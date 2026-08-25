Infosys Aktie 516529 / US4567881085
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Investoren gebracht.
Infosys-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Infosys-Aktie bei 17.25 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 579.710 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 11.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’852.17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31.48 Prozent eingebüsst.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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