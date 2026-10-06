NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Infosys-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Infosys-Anteile an diesem Tag 7.88 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Infosys-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’269.036 Infosys-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’654.82 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 05.10.2026 auf 10.76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.55 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch