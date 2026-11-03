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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Infosys-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 03.11.2016 wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Infosys-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.369 Infosys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 12.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67.51 Prozent erhöht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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