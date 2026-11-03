NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2016 wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Infosys-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.369 Infosys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 12.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67.51 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch