NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 91.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 109.027 Independent Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 06.11.2026 9’169.21 USD wert, da der Schlussstand 84.10 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 8.31 Prozent gleich.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch