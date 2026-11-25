Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21.51 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 464.900 Independent Bank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 35.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’443.51 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 16’443.51 USD, was einer positiven Performance von 64.44 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 779.73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch