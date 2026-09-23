NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 31.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 316.456 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’272.15 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 22.09.2026 auf 35.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12.72 Prozent.

Am Markt war Independent Bank jüngst 794.57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch