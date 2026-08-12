NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug an diesem Tag 21.62 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 462.535 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 38.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’576.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75.76 Prozent angezogen.

Independent Bank wurde am Markt mit 842.52 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch