NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Independent Bank-Anteile letztlich bei 19.47 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 513.611 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 01.09.2026 18’546.48 USD wert, da der Schlussstand 36.11 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 85.46 Prozent.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 811.87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch