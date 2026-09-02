Independent Bank Aktie 11713840 / US4538386099
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Independent Bank-Anteile letztlich bei 19.47 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 513.611 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 01.09.2026 18’546.48 USD wert, da der Schlussstand 36.11 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 85.46 Prozent.
Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 811.87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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