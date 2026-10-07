Independent Bank Aktie 11713840 / US4538386099
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 07.10.2021 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.475 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’627.56 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 06.10.2026 auf 35.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +62.76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 794.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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