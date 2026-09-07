NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 53.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186.047 Independent Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 83.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’609.30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +56.09 Prozent.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 3.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch