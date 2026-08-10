Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug an diesem Tag 57.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17.355 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 83.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’453.14 USD wert. Damit wäre die Investition 45.31 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 4.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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