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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69.86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.314 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’135.27 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 20.11.2026 auf 79.31 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13.53 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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