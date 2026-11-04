NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23.27 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 429.738 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’762.78 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 03.11.2026 auf 36.68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.63 Prozent zugenommen.

Am Markt war Independent Bank jüngst 825.33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch