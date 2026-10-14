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Independent Bank Aktie 11713840 / US4538386099

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Lohnende Independent Bank-Investition? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Independent Bank
34.76 USD -1.18%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 16.58 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 603.136 Independent Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’212.30 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 13.10.2026 auf 35.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112.12 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 783.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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