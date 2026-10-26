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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen IMAX-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die IMAX-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMAX-Aktie bei 30.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 323.834 IMAX-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 53.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’286.27 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72.86 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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