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|IDEXX Laboratories-Performance im Blick
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie gebracht.
Am 09.11.2025 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IDEXX Laboratories-Papier bei 708.45 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.141 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Aktie auf 676.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.43 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4.57 Prozent verringert.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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