NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr gekostet

Am 17.08.2025 wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 650.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.154 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers auf 550.96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84.65 USD wert. Damit wäre die Investition 15.35 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 43.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch