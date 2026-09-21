NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Aktie betrug an diesem Tag 438.65 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.797 Anteilen. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Aktien wären am 18.09.2026 11’664.20 USD wert, da der Schlussstand 511.65 USD betrug. Damit wäre die Investition um 16.64 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von IDEXX Laboratories betrug jüngst 40.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch