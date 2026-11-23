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|Lukrativer IDEXX Laboratories-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die IDEXX Laboratories-Aktie bei 619.98 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.130 IDEXX Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’906.96 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 20.11.2026 auf 676.21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.07 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 52.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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