NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren eingebracht

Das IDEXX Laboratories-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114.76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.871 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 466.52 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 04.09.2026 auf 535.38 USD belief. Mit einer Performance von +366.52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch