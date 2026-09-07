IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender IDEXX Laboratories-Einstieg?
|
07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie gebracht.
Das IDEXX Laboratories-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114.76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.871 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 466.52 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 04.09.2026 auf 535.38 USD belief. Mit einer Performance von +366.52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
Analysen zu IDEXX Laboratories
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.