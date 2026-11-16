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|Rentables IDEXX Laboratories-Investment?
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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment gewesen.
IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 466.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.143 IDEXX Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 704.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’509.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.92 Prozent erhöht.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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