NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 466.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.143 IDEXX Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 704.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’509.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.92 Prozent erhöht.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch