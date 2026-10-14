NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren angefallen

Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag bei 16.06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 62.267 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 948.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.24 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 948.94 USD entspricht einer negativen Performance von 5.11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Huntington Bancshares eine Marktkapitalisierung von 30.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch