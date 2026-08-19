NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Diesen Tag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 14.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 683.995 Huntington Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’079.34 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 18.08.2026 auf 17.66 USD belief. Mit einer Performance von +20.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Huntington Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch