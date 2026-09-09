Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huntington Bancshares-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 919.963 Huntington Bancshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’418.58 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 08.09.2026 auf 16.76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54.19 Prozent.
Jüngst verzeichnete Huntington Bancshares eine Marktkapitalisierung von 34.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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