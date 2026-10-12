NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Hub Group-Aktie bei 20.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hub Group-Aktie investiert, befänden sich nun 49.963 Hub Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’287.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.70 Prozent erhöht.

Hub Group war somit zuletzt am Markt 1.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch