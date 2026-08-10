NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hub Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 31.75 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 31.501 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 47.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’505.75 USD wert. Damit wäre die Investition um 50.57 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Hub Group eine Marktkapitalisierung von 2.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch