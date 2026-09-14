NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Hub Group-Anteile bei 20.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hub Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.001 Hub Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 36.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 80.25 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Hub Group betrug jüngst 2.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch