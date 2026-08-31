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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Hub Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2023 wurde die Hub Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hub Group-Anteile an diesem Tag 39.02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Hub Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.628 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39.61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’015.12 USD wert. Damit wäre die Investition um 1.51 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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