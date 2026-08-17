Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.08.2016 wurde die Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20.44 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 489.237 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 19’716.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40.30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 97.16 Prozent gleich.
Hub Group war somit zuletzt am Markt 2.47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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