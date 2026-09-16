Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Hooker Furniture-Aktie bei 19.86 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, befänden sich nun 503.525 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6’759.82 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 32.40 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 148.86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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