Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Hooker Furniture-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.776 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50.00 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 22.09.2026 auf 13.24 USD belief. Mit einer Performance von -50.00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143.31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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