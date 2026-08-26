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Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006

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Performance unter der Lupe 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Hooker Furniture
13.74 USD 0.22%
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Vor 5 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 304.878 Hooker Furniture-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 4’213.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 57.87 Prozent vermindert.

Am Markt war Hooker Furniture jüngst 152.21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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