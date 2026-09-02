Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 02.09.2016 wurden Hooker Furniture-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag bei 24.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.153 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 12.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46.84 Prozent eingebüsst.
Hooker Furniture wurde jüngst mit einem Börsenwert von 141.03 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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