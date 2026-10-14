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Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006

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Hooker Furniture-Investment im Blick 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Hooker Furniture-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Hooker Furniture
12.47 USD -0.16%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 18.28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.470 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 68.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.55 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 31.35 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 133.19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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