NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.24 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 58.005 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie auf 14.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844.55 USD wert. Mit einer Performance von -15.55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 156.23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch