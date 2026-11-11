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|Rentable Hooker Furniture-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.24 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 58.005 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie auf 14.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844.55 USD wert. Mit einer Performance von -15.55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 156.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Hooker Furniture Corp.
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