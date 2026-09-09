NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 09.09.2025 wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.85 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 92.166 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 12.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’188.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18.89 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture bezifferte sich zuletzt auf 141.03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch