NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heritage Financial-Papier bei 25.15 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 397.614 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 27.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’113.32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch