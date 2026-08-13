NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24.02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 416.406 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’404.75 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 12.08.2026 auf 29.79 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’404.75 USD entspricht einer Performance von +24.05 Prozent.

Heritage Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch