NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heritage Financial-Papier 17.78 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 56.243 Heritage Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’687.85 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 05.08.2026 auf 30.01 USD belief. Mit einer Performance von +68.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch